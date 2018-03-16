Хайнкес: "Севилья" - это сложный соперник"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес высказался по поводу результатов жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов, по итогам которой в соперники его команде досталась "Севилья".

"Я очень хорошо знаю "Севилью". Они играют в креативный футбол, а также стали стабильнее в защите после прихода Монтеллы. Это сложный соперник" - приводит слова Хайнкеса официальный сайт УЕФА.

Отметим, что первый матч между этими командами пройдёт 3 апреля в Севилье, а ответный - 11 апреля в Мюнхене. | http://soccernews.ru