Хайнкес: "Смотреть на турнирную таблицу приятно, но не более"
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес дал комментарии по поводу того, что его команда досрочно выиграла первый круг Бундеслиги.
"Осеннее чемпионство не так важно. Главное, что мы победили и увеличили отрыв. В течение последних недель мы набрали хорошую форму, команда показывает привлекательный футбол. Смотреть на турнирную таблицу очень приятно, но не более. Я не собираюсь устраивать по этому поводу фейерверк" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.
Напомним, что "Бавария" на 83% обеспечила себе чемпионский титул. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|15
|35
|2
|РБ Лейпциг
|15
|27
|3
|Шальке
|15
|26
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|15
|25
|5
|Байер Леверкузен
|15
|24
|6
|Хоффенхайм
|14
|23
|7
|Боруссия Дортмунд
|15
|22
|8
|Аугсбург
|14
|22
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|15
|22
|10
|Ганновер 96
|14
|19
|11
|Вольфсбург
|15
|18
|12
|Герта
|14
|17
|13
|Штутгарт
|15
|17
|14
|Майнц 05
|15
|16
|15
|Гамбург
|15
|15
|16
|Вердер Бремен
|15
|14
|17
|Фрайбург
|14
|12
|18
|Кельн
|14
|3