Хайнкес советует Нагельсманну не спешить с переходом в "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес советует наставнику "Хоффенхайма" Юлиану Нагельсманну не спешить с переходом в мюнхенский клуб.

"Возможно, Нагельсманну будет лучше, если он ещё на несколько лет останется в "Хоффенхайме", чтобы набраться международного опыта. В небольшом клубе можно допускать ошибки" - сказал Хайнкес.

Напомним, что СМИ сватали Нагельсманна в "Баварию" летом 2018 года, когда команду покинет Хайнкес.

Не пропустите: Хайнкес: "Хамес внесет большой вклад в успехи команды". | http://soccernews.ru