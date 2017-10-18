Хайнкес советует Нагельсманну не спешить с переходом в "Баварию"

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Хайнкес советует Нагельсманну не спешить с переходом в "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес советует наставнику "Хоффенхайма" Юлиану Нагельсманну не спешить с переходом в мюнхенский клуб.

"Возможно, Нагельсманну будет лучше, если он ещё на несколько лет останется в "Хоффенхайме", чтобы набраться международного опыта. В небольшом клубе можно допускать ошибки" - сказал Хайнкес.

Напомним, что СМИ сватали Нагельсманна в "Баварию" летом 2018 года, когда команду покинет Хайнкес.

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