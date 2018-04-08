Хайнкес стал самым возрастным тренером, который стал чемпионом Германии

Теги бавария мюнхенюпп хайнкес

Хайнкес стал самым возрастным тренером, который стал чемпионом Германии

"Бавария" завоевала очередной чемпионский титул.

Главный тренер мюнхенского клуба 72-летний Юпп Хайнкес стал самым возрастным тренером, который выигрывал чемпионат Германии.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд также принадлежал Хайнкесу. В 2013 году он в возрасте 68 лет привел "Баварию" к победе в Бундеслиге.

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