Хайнкес стал самым возрастным тренером, который стал чемпионом Германии

"Бавария" завоевала очередной чемпионский титул.

Главный тренер мюнхенского клуба 72-летний Юпп Хайнкес стал самым возрастным тренером, который выигрывал чемпионат Германии.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд также принадлежал Хайнкесу. В 2013 году он в возрасте 68 лет привел "Баварию" к победе в Бундеслиге.

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