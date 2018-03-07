Хайнкес: "Тухель обладает необходимыми качествами, чтобы тренировать "Баварию"

Теги юпп хайнкестомас тухельбавария мюнхенборуссия дортмунд

Хайнкес: "Тухель обладает необходимыми качествами, чтобы тренировать "Баварию"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес высоко оценил работу в дортмундской "Боруссии" известного специалиста Томаса Тухеля.

"Я думаю, что Томас Тухель обладает необходимыми качествами для работы с "Баварией". Он хорошо потрудился в "Боруссии" (Дортмунд). Все современные элементы, которые являются частью сегодняшнего футбола, присутствовали в его работе", - цитирует наставника чемпионов Германии Marca.

Напомним, Пепе не сыграет в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с "Баварией". | soccernews.ru

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5 Байер Леверкузен 25 41
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