Хайнкес: "У "Баварии" есть хороший шанс выиграть Лигу Чемпионов"

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Хайнкес: "У "Баварии" есть хороший шанс выиграть Лигу Чемпионов"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес оценил шансы своей команды на победу в Лиге Чемпионов.

"Некоторые из великих команд уже вылетели из турнира. В ЛЧ всегда есть место сюрпризам. Я думаю, у нас есть хороший шанс на победу. У моих игроков имеются большие амбиции на выигрыш Лиги Чемпионов", - цитирует наставника чемпиона Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, Хайнкес подвел итог ответному матчу с "Севильей". | soccernews.ru

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