Хайнкес: "У Левандовски не будет возможности уйти в "Реал"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал слухи о возможном переходе форварда своей команды Роберта Левандовски в мадридский "Реал".

" Румменигге заявил на прошлой неделе, что Левандовски будет играть в "Баварии" и в следующем сезоне. Зная его хорошо, могу сказать, что у Роберта не будет возможности отправиться в "Реал Мадрид ", - цитирует наставника немецкого гранда FootMercato.

Напомним, "Бавария" определилась с будущим Хамеса Родригеса. | soccernews.ru