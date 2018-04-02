Хайнкес: "У Левандовски не будет возможности уйти в "Реал"

Теги бавария мюнхенреал мадридроберт левандовскиюпп хайнкес

Хайнкес: "У Левандовски не будет возможности уйти в "Реал"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал слухи о возможном переходе форварда своей команды Роберта Левандовски в мадридский "Реал".

"Румменигге заявил на прошлой неделе, что Левандовски будет играть в "Баварии" и в следующем сезоне. Зная его хорошо, могу сказать, что у Роберта не будет возможности отправиться в "Реал Мадрид", - цитирует наставника немецкого гранда FootMercato.

Напомним, "Бавария" определилась с будущим Хамеса Родригеса. | soccernews.ru

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