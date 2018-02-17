Хайнкес установил личный рекорд

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Хайнкес установил личный рекорд

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" в гостях обыграла "Вольфсбург" со счётом 2:1.

Эта победа стала для главного тренера мюнхенской команды Юппа Хайнкеса 13-й подряд во всех турнирах.

Как сообщает Opta, это личный рекорд 72-летнего специалиста. | http://soccernews.ru

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4 Боруссия Дортмунд 22 37
5 Шальке 23 37
6 Айнтрахт Франкфурт 22 36
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 22 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Вольфсбург 23 24
14 Штутгарт 22 24
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