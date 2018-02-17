Хайнкес установил личный рекорд

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" в гостях обыграла "Вольфсбург" со счётом 2:1.

Эта победа стала для главного тренера мюнхенской команды Юппа Хайнкеса 13-й подряд во всех турнирах.

Как сообщает Opta, это личный рекорд 72-летнего специалиста. | http://soccernews.ru