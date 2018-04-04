Наставник мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству выигранных матчей подряд в турнире в качестве главного тренера.

Так, вчерашняя победа над "Севильей" стала для 72-летнего специалиста уже 12-й подряд. В последний раз в турнире немец и его команда проигрывали в марте 2013-го года лондонскому "Арсеналу".

Уже в следующую среду в ответной игре с "Севильей" Хайнкес может обновить свой рекорд.

Напомним, "Бавария" обыграла "Севилью" со счетом 2:1. | soccernews.ru