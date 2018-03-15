Хайнкес: "В 1/4 финала Лиги Чемпионов сыграют только топ-клубы"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что ему все равно, с кем его команда сыграет в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"В четвертьфинале будут играть только топ-клубы. Что касается нашего будущего соперника, то мне все равно. Все будет зависеть от того, в какой форме будет соперник в конкретный момент времени и будут ли в строю все его ведущие игроки. Впрочем при жеребьевке нам не помешало бы немного удачи", - приводит слова Хайнкеса официальный сайт клуба.

Напомним, что в 1/4 финала, кроме "Баварии", вышли: "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Севилья" и "Ювентус".

Жеребьевка состоится в пятницу, 16 марта и начнется в 14:00 мск.

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