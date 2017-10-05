Хайнкес в четвертый раз возглавит "Баварию"

Теги юпп хайнкесбавария мюнхенюлиан нагельсманн

Хайнкес в четвертый раз возглавит "Баварию"Известный немецкий тренер Юпп Хайнкес в четвертый раз возглавит мюнхенскую "Баварию".

До этого 72-летний специалист работал с самым титулованным клубом Германии в 1987-1991, 2009, 2011-2013 годах. Всего под его руководством "Бавария" в эти периоды сыграла 148 (55% выигрышей), 5 (80% выигрышей) и 68 (76% выигрышей) матчей соответственно.

Примечательно, что во время первого прихода Хайнкеса в клуб его вероятный сменщик Юлиан Нагельсманн еще даже не появился на свет.

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