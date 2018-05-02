Хайнкес: "В двух матчах мы были лучшей командой"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес подвел итог противостоянию своей команды с мадридским "Реалом" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.

"Как и моя команда, я разочарован тем, что мы не вышли в финал. Мы заслужили выход в финал, но я не грущу, я реально смотрю на результат. Если посмотреть оба матча, то мы были лучшей командой. Мы могли пробиться в финал, я очень разочарован.

Если взглянуть на сегодняшний матч, обе команды сыграли хорошо, это было красивая игра, игра мирового класса. Мы, по моему мнению, доминировали, и они должны поблагодарить Наваса за впечатляющую работу, особенно в конце матча.

Я еще не видел, чтобы "Бавария" играла так хорошо в течение долгого времени. Так играть на "Бернабеу" перед 80 000 зрителей, учитывая, что некоторые из наших игроков получили травмы, - это великое дело", - цитирует наставника чемпионов Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Зюле. | soccernews.ru