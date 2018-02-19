Хайнкес: "В игре с "Реалом" ПСЖ выглядел лучше соперника"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу мадридского "Реала" над французским ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я считаю, что ПСЖ играл хорошо на протяжении 83-х минут. У них был очень хороший тактический план и они были лучшей командой. Однако они не смогли завершить начатое в последние десять минут матча... Это была победа, основанная на воле, но, конечно же, это не ново для "Сантьяго Бернабеу". "Реал" всегда верит в победу, и именно это позволило ему выиграть. ПСЖ, как я думаю, был наказан за их недостаток опыта и отсутствие традиций в Лиге Чемпионов. У Мадрида все это было. В итоге это и сыграло определяющую роль", - цитирует наставника чемпионов Германии goal.com.

Напомним, Хайнкес прокомментировал победу своей команды над "Вольфсбургом". | soccernews.ru