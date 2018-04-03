Хайнкес: "В матче с "Севильей" на ничью играть не будем"
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес высказался в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Севильи".
"За свою богатую историю "Бавария" провела множество важных матчей при переполненных трибунах. Поэтому моих футболистов не испугает атмосфера, которую создадут фанаты "Севильи". Уверен, это будет замечательный опыт для игроков обеих команд. Именно ради таких матчей мы и трудимся в поте лица. Конечно, ни на какую ничью играть мы не будем. "Бавария" всегда нацелена на победу. Просто вспомните, чем всё закончилось для "Манчестер Юнайтед", который как раз и увёз из Севильи нулевую ничью" - цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч "Севилья" - "Бавария" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
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