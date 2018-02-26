Хайнкес вновь высказался по будущему в "Баварии"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес снова подтвердил, что по окончании текущего сезона покинет свой пост.

Напомним, что в клубе все еще надеются сохранить Хайнкеса в команде.

"Эти вопросы между мной и руководством клуба уже решены. И к этому мне добавить нечего", - сказал он.

Напомним, что Хайнкес возглавил "Баварию" по ходу текущего сезона.

Не пропустите: Послематчевая интрига: ПСЖ громит "Марсель" и теряет Неймара. | http://soccernews.ru