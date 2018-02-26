Хайнкес вновь высказался по будущему в "Баварии"

Теги юпп хайнкесбавария мюнхен

Хайнкес вновь высказался по будущему в "Баварии"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес снова подтвердил, что по окончании текущего сезона покинет свой пост.

Напомним, что в клубе все еще надеются сохранить Хайнкеса в команде.

"Эти вопросы между мной и руководством клуба уже решены. И к этому мне добавить нечего", - сказал он.

Напомним, что Хайнкес возглавил "Баварию" по ходу текущего сезона.

Не пропустите: Послематчевая интрига: ПСЖ громит "Марсель" и теряет Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 24 41
3 Шальке 24 40
4 Айнтрахт Франкфурт 24 39
5 Байер Леверкузен 24 38
6 РБ Лейпциг 24 38
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Аугсбург 24 32
9 Хоффенхайм 24 32
10 Ганновер 96 24 32
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов