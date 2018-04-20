Хайнкес восхищен работой Венгера в "Арсенале"



Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкесс прокомментировал решение Арсена Венгера покинуть "Арсенал" в конце сезона.

"Карьера Арсена Венгера заслуживает восхищения! Его "Арсенал" всегда играл в захватывающий футбол. Безусловно Венгер входит в число лучших тренеров Европы. Я думаю, что он мог бы добиться успеха в любом клубе. Но сейчас трудно представить его не в "Арсенале". Рано или поздно приходится останавливаться и Венгер принял правильное решение", - цитирует Хайнкеса Omnisport.

Стоит отметить, что Хайнкес по окончании также уходит в отставку с поста наставника "Баварии".

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