Хайнкес возглавит "Баварию"

Как информирует авторитетный немецкий ресурс Bild, "Бавария" назначила на должность главного тренера команды 72-летнего Юппа Хайнкеса.

Напомним, что сезон мюнхенцы начали под руководством Карло Анчелотти, который был уволен в конце сентября.

Интересно, что Хайнкес уже в четвертый раз возглавляет "Баварию".

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