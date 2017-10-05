Хайнкес возглавит "Баварию"

Теги юпп хайнкесбавария мюнхен

Хайнкес возглавит "Баварию"Как информирует авторитетный немецкий ресурс Bild,  "Бавария" назначила на должность главного тренера команды 72-летнего Юппа Хайнкеса.

Напомним, что сезон мюнхенцы начали под руководством Карло Анчелотти, который был уволен в конце сентября.

Интересно, что Хайнкес уже в четвертый раз возглавляет "Баварию".

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"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

"Бавария" объявила о назначении Хайнкеса

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