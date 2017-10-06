Хайнкес возглавит "Баварию" в понедельник

Стало известно, когда известный немецкий тренер Юпп Хайнкес возглавит мюнхенскую "Баварию".

Как сообщает Bild, 72-летний специалист примет "Рекордмастер" в понедельник. Стороны уже согласовали все условия сотрудничества.

Напомним, что Хайнкес станет наставником "Баварии" в четвёртый раз в карьере.

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