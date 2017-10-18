Хайнкес ввел несколько правил для игроков "Баварии"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес ввел несколько правил для игроков своей команды, информирует Bild.
По сведениям издания, 72-летний специалист запретил своим подопечным пользоваться на тренировочных занятиях мобильными телефонами, попросил их не создавать кланов внутри коллектива, ввел правило пунктуальности, согласно которому не допускаются опоздания на командные мероприятия. Кроме того, теперь игроки после тренировочных занятий должны будут сами убираться в раздевалке и вместе питаться на базе клуба.
Напомним, Хуммельс не видит "Баварию" среди фаворитов Лиги Чемпионов. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|8
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|8
|17
|3
|РБ Лейпциг
|8
|16
|4
|Хоффенхайм
|8
|15
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|14
|6
|Шальке
|8
|13
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|13
|8
|Аугсбург
|8
|12
|9
|Ганновер 96
|8
|12
|10
|Майнц 05
|8
|10
|11
|Штутгарт
|8
|10
|12
|Байер Леверкузен
|8
|9
|13
|Герта
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Гамбург
|8
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|8
|4
|18
|Кельн
|8
|1