Хайнкес выиграл 150-й матч у руля "Баварии" в Бундеслиге

Теги бавария мюнхенюпп хайнкес

Хайнкес выиграл 150-й матч у руля "Баварии" в Бундеслиге

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на своём поле разгромила "Хоффенхайм" со счётом 5:2.

Как сообщает Opta, эта победа стала для мюнхенской команды 150-й в чемпионате Германии под руководством Юппа Хайнкеса.

По этому показателю 72-летний специалист занимает третье место в истории "Баварии". Больше побед только у Оттмара Хитцфельда (158) и Удо Латтека (184). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 20 50
2 Шальке 20 34
3 Айнтрахт Франкфурт 20 33
4 РБ Лейпциг 20 32
5 Боруссия Дортмунд 20 31
6 Байер Леверкузен 19 31
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 19 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 19 20
14 Майнц 05 19 20
15 Штутгарт 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов