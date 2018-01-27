Хайнкес выиграл 150-й матч у руля "Баварии" в Бундеслиге

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" на своём поле разгромила "Хоффенхайм" со счётом 5:2.

Как сообщает Opta, эта победа стала для мюнхенской команды 150-й в чемпионате Германии под руководством Юппа Хайнкеса.

По этому показателю 72-летний специалист занимает третье место в истории "Баварии". Больше побед только у Оттмара Хитцфельда (158) и Удо Латтека (184). | http://soccernews.ru