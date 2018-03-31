Хайнкес высказался о будущем Рибери и Роббена в "Баварии"

Теги бавария мюнхенюпп хайнкесарьен роббенфранк рибери

Хайнкес высказался о будущем Рибери и Роббена в "Баварии"Главный тренер "Баварии"  Юпп Хайнкес не смог ответить на вопрос о том, продлят ли сотрудничество с командой Арьен Роббен и Франк Рибери. 

"Я не лучший человек, чтобы отвечать на этот вопрос, потому что не я решаю, останутся ли Роббен и Рибери на следующий сезон. Могу только сказать, что я доволен тем, как они работали на этой неделе. Жду от них больших результатов", - сказал он.

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