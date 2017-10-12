Хайнкес: "Я ясно представляю себе, что мы должны делать до конца текущего сезона"

Новый главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал о настрое на оставшуюся часть сезона.

"Я ясно представляю себе, что мы должны делать до конца текущего сезона. Я чувствую перемену и отличный микроклимат в команде. Полагаю, что предстоящие матчи мы можем ожидать с оптимизмом", - отметил он.

Напомним, что специалист возглавил клуб на прошлой неделе.

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