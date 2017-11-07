Хайнкес "забраковал" переход Джана в "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес сомневается в целесообразности подписания мюнхенским клубом хавбека "Ливерпуля" Эмре Джана.

"Джан - отличный парень, он очень хорошо развит. Но если "Бавария" хочет снова стать топ-командой на международном уровне, ей также нужны игроки с сильной футбольной концепцией. Я сейчас имею в виду не только физические способности футболистов" - цитирует Хайнкеса Tribalfootball.

Напомним, что контракт Джана с "Ливерпулем" истекает летом 2018 года и его можно будет заполучить бесплатно. Кроме "Баварии" на 23-летнего полузащитника претендуют "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Реал".

Не пропустите: Ибишевич может перейти в "Баварию". | http://soccernews.ru