Хайнкес "забраковал" переход Джана в "Баварию"

Теги бавария мюнхенюпп хайнкесэмре джанливерпуль

Хайнкес "забраковал" переход Джана в "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес сомневается в целесообразности подписания мюнхенским клубом хавбека "Ливерпуля" Эмре Джана.

"Джан - отличный парень, он очень хорошо развит. Но если "Бавария" хочет снова стать топ-командой на международном уровне, ей также нужны игроки с сильной футбольной концепцией. Я сейчас имею в виду не только физические способности футболистов" - цитирует Хайнкеса Tribalfootball.

Напомним, что контракт Джана с "Ливерпулем" истекает летом 2018 года и его можно будет заполучить бесплатно. Кроме "Баварии" на 23-летнего полузащитника претендуют "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Реал".

Не пропустите: Ибишевич может перейти в "Баварию". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов