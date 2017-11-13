Хайнкес заинтересован в подписании Вернера

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес заинтересован в подписании форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Так, в интервью Welt наставник самого титулованного клуба Германии заявил: "Вернер должен играть в таком клубе, как "Бавария".

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий "быков" забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах за клуб.

Напомним, Хайнкес исключил подписание длительного контракта с "Баварией". | soccernews.ru