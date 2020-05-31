Хайповый "Реал" вновь разорвал испанские СМИ. Что известно о смене поколений в Мадриде на данный момент?

Реал активно работает над перестройкой первой команды. Конечно, от Флорентино Переса не стоит ждать шоковой терапии с резкими кадровыми решениями, но уже вскоре "бланкос" могут существенно омолодить состав. Ранее Мадрид отказался от приобретений новых "галактикос" в пользу талантов, которые должны плавно вытеснять звездных ветеранов. Единственное исключение – трансфер Эдена Азара из "Челси" за 100 млн евро. Первая большая смена поколений запланирована на конец кампании 2021/22, когда завершаются контракты шести статусных игроков: Карвахаля, Начо, Иско, Бейла, Бензема и Марсело. Все они были частью золотого поколения, которая выигрывало четыре Лиги Чемпионов. Модрич, Хамес, Лукас и Рамос также находятся в "красной зоне" (июнь 2021 года), гарантировано "продлят" только капитана, пишет AS.



Через два года Бензема исполнится 34, Бэйлу – 32. Француз, один из любимцев президента, провел на Бернабеу 11 сезонов, хотя преимущественно оставался в тени Роналду. Трансфер последнего открыл широкие возможности перед воспитанником "Лиона", но время безжалостно играет против него. Продлевать контракт с возрастным форвардом никто не собирается, несмотря на былые заслуги. Зато скандальный вингер должен покинуть Испанию ближайшим летом, его особо не задерживают. Правда, кризисный рынок, как нарочно, серьезно обесценивает будущие заработки. Продать Бэйла сейчас – значило бы потерять кучу денег. С другой стороны, даже "мизерные" 30-40 млн не были бы лишними на фоне разговоров о переговорах с Мбаппе или Холандом. "Бланкос" мечтают подписать обоих, чтобы обеспечить себе голы на 8-10 лет вперед. AS настаивает, что между Пересом и Райолой существует некий "вербальный пакт" о переходе норвежца не раньше, чем через год. Тогда же, возможно, станет реальностью трансфер Мбаппе, который якобы сознательно отложил переговоры с ПСЖ о новом контракте. Приобретение форварда "Боруссии" имеет даже более высокий приоритет, чем приглашение чемпиона мира 2018. Главная цель мадридцев – новая "девятка", тем более, ранее были приобретены юные вингеры Винисиус и Родриго, которые стремительно рвутся в основной состав. Перес мечтает о атакующем трио Мбаппе-Холланд-Азар, но своим "бразильским птенцам" сознательно крылья не обрежет. Следующий сезон будет решающим испытанием для обоих.



Новая экономическая политика Флорентино открыла для "бланкос" Феде Вальверде. Сенсационный уругваец вытеснил из основы Иско и Модрича. Как испанец, так и хорват не успевают за 21-летним хавбеком, который покоряет сердца мадридской публики бешеной самоотдачей – больше всего пробегает, отбирает, перехватывает, а еще нередко забивает. Глядя на стремительный прогресс Феде, многие представители руководства "Реала" настаивают на продаже высокооплачиваемых звезд, которые еще и снизили к себе требования. Прежде всего, речь идет об Иско – испанец считался безапелляционно основным еще при Анчелотти. Обладатель Золотого мяча 2018 может спокойно доработать контракт или уйти раньше – это тот случай, когда клуб позволяет выбирать самому игроку. Модрич остается примером в раздевалке, ведет себя как профессионал с большой буквы, хотя и не всегда получает шанс с первых минут. 34-летний плеймейкер сделал огромный вклад в европейскую гегемонию Мадрида, получив право самостоятельно распоряжаться собственным будущим. Наиболее реальной альтернативой хорвату называют Мартина Эдегора, который проводит блестящий сезон в Сан-Себастьяне (4 гола, 5 ассистов). Норвежец хотел бы поработать с басками еще один сезон – Зидан взял время на размышления.



Камавинга и Фабиан Руис постоянно находятся на радаре, но приоритет Зизу – реабилитация Марко Асенсио. Говорят, что вингер набрал фантастические кондиции после тяжелой травмы. Его самый большой козырь – поддержка Переса. Меньше всего нюансов с обороной. Мадрид заблаговременно позаботился о замене Марсело, подписав Менди, сенсационный Ашраф Хакими претендует на место Карвахаля. Марокканец приятно поразил тренерский штаб "Реала" своей игрой за "Боруссию". Если бы не сравнительно молодой возраст испанца (28), Хакими вернули бы уже этим летом. "Бланкос" секретно продлили с ним контракт до 2023-го. Соглашение Карвахаля завершается годом ранее, поэтому не трудно спрогнозировать, кто станет его преемником. Серхио Рамос определится ближе к концу следующей кампании, тогда как Рафаэль Варан имеет в запасе еще 5-6 лет игры на высшем уровне. 50-миллионного Милитао также еще видят в центре обороны несмотря на регулярные провалы. Ожидается, что центральный защитник адаптируется, и все же покажет свой лучший футбол на "Сантьяго Бернабеу".

Игорь Малиенко | soccernews.ru