Хазенхюттль покинул пост тренера "РБ Лейпциг"

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Хазенхюттль покинул пост тренера "РБ Лейпциг"

Наставник Ральф Хазенхюттль покинул "РБ Лейпциг".

Отметим, что соглашение было расторгнуто по взаимному согласию.

"Клуб вполне справедливо не захотел продлевать соглашение. И мы решили, что нежелательно вступать в заключительный год контракта без определенного будущего. Как мне кажется, для реализации долгосрочных целей "РБ Лейпциг" нужно стремиться к долгосрочному контрактному решению. Нужно говорить честные слова и иметь возможность выбрать четкое "нет", а не успокаивающее "да".

Поэтому я и попросил клуб о досрочном расторжении соглашения. Благодарю за поддержку всех сотрудников клуба и фанатов. Никогда не забуду время, проведенное в Лейпциге" - цитирует Хазенхюттля сайт клуба.

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