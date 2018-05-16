Хазенхюттль покинул пост тренера "РБ Лейпциг"
Наставник Ральф Хазенхюттль покинул "РБ Лейпциг".
Отметим, что соглашение было расторгнуто по взаимному согласию.
"Клуб вполне справедливо не захотел продлевать соглашение. И мы решили, что нежелательно вступать в заключительный год контракта без определенного будущего. Как мне кажется, для реализации долгосрочных целей "РБ Лейпциг" нужно стремиться к долгосрочному контрактному решению. Нужно говорить честные слова и иметь возможность выбрать четкое "нет", а не успокаивающее "да".
Поэтому я и попросил клуб о досрочном расторжении соглашения. Благодарю за поддержку всех сотрудников клуба и фанатов. Никогда не забуду время, проведенное в Лейпциге" - цитирует Хазенхюттля сайт клуба.
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