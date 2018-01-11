"Хэбэй Чайна Форчун" готов заплатить за Маскерано менее шести миллионов евро

Аргентинский защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано близок к переходу в "Хэбэй Чайна Форчун", сообщает Marca.

По сведениям издания, китайский клуб предлагает за футболиста 5,77 миллиона евро. При этом каталонцы рассчитывают получить за него 10 миллионов.

Впрочем "Барселона" может согласиться продать 33-летнего Маскерано в знак признательности за годы выступлений в клубе.

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