"Хэбэй Чайна Форчун" хочет купить Месси и предложит ему 100 миллионов евро в год

"Хэбэй Чайна Форчун" намерен приобрести аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, китайский клуб надеется, что аргентинца сумеют склонить к трансферу его соотечественники Эсекьель Лавесси и Хавьер Маскерано, которые выступают за "Хэбэй".

Китайцы готовы удвоить зарплату 30-летнего Месси, который сейчас получает в "Барселоне" 50 миллионов евро в год.

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