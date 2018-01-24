"Хэбэй Чайна Форчун" подтвердил переход Маскерано

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"Хэбэй Чайна Форчун" подтвердил переход Маскерано

Аргентинский защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано стал игроком "Хэбэй Чайна Форчун", сообщает официальный сайт китайского клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро.

33-летний Маскерано подписал с китайцами двухлетний контракт на общую сумму в 19 миллионов евро.

Не пропустите: Маскерано покинул "Барселону" и перешел в "Хэбэй Чайна Форчун". | http://soccernews.ru

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