"Хэбэй Чайна Форчун" подтвердил переход Маскерано

Аргентинский защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано стал игроком "Хэбэй Чайна Форчун", сообщает официальный сайт китайского клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро.

33-летний Маскерано подписал с китайцами двухлетний контракт на общую сумму в 19 миллионов евро.

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