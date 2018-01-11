"Хэбэй Чайна Форчун" согласовал трансфер Маскерано

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"Хэбэй Чайна Форчун" согласовал трансфер Маскерано

"Хэбэй Чайна Форчун" согласовал трансфер защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 33-летний аргентинец перейдёт в китайский клуб за 10 миллионов евро. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Маскерано выступал за "Барселону" с 2010 года, сыграл 333 матча и забил 1 гол.

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