Хедира близок к переходу в "Арсенал"

Хавбек туринского "Ювентуса" Сами Хедира, скорее всего, продолжит карьеру в лондонском "Арсенале", сообщает итальянская пресса.

Немецкий хавбек находится на продвинутой стадии переговоров с "канонирами" и уже успел побывать на домашнем стадионе английского клуба.

Напомним, что за 32-летнего футболиста также борются "Валенсия", "Вулверхэмптон", "Фиорентина" и "Бешикташ".

Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 127 матчей и забил 21 гол.

Рыночная стоимость игрока - 7 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" истекает в 2021 году.

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