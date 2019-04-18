Хедира больше не сыграет в этом сезоне

Теги ювентуссами хедиратравмы

Хедира больше не сыграет в этом сезоне

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира больше не сыграет в этом сезоне.

"Боль в колене беспокоит меня уже четыре месяца. Я принял решение перенести операцию для полного восстановления. Операция пройдет в ближайшие две недели. Я постараюсь восстановиться к старту нового сезона", - написал Хедира в своем твиттере.

Напомним, что в начале года у 32-летнего футболиста были проблемы с сердцем.

В этом сезоне он провел всего 17 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

Читайте также: "Ювентус" теряет Дибалу. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров

"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 32 84
2 Наполи Наполи 32 67
3 Интер Милан Интер Милан 32 60
4 Милан Милан 32 55
5 Рома Рома 32 54
6 Аталанта Аталанта 32 53
7 Лацио Лацио 32 52
8 Торино Торино 32 50
9 Сампдория Сампдория 32 48
10 Фиорентина Фиорентина 32 40
11 Сассуоло Сассуоло 32 37
12 Кальяри Кальяри 32 37
13 СПАЛ СПАЛ 32 35
14 Парма Парма 32 35
15 Дженоа Дженоа 32 34
16 Удинезе Удинезе 32 32
17 Болонья Болонья 32 31
18 Эмполи Эмполи 32 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 32 23
20 Кьево Кьево 32 11
Полная таблица

топ-5 тегов