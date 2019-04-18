Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира больше не сыграет в этом сезоне.

"Боль в колене беспокоит меня уже четыре месяца. Я принял решение перенести операцию для полного восстановления. Операция пройдет в ближайшие две недели. Я постараюсь восстановиться к старту нового сезона", - написал Хедира в своем твиттере.

Напомним, что в начале года у 32-летнего футболиста были проблемы с сердцем.

В этом сезоне он провел всего 17 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

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