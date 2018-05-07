Хедира хочет поиграть в АПЛ

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Хедира хочет поиграть в АПЛ

Полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира признался, что ему было бы интересно попробовать свои силы в АПЛ.

"Меня привлекает Премьер-лига. Срок моего контракта истекает в следующем году, и я часто думаю о будущем, потому что в футболе может произойти что угодно. Мне всё нравится в "Ювентусе", я понимаю, что нахожусь в особенном клубе, но при этом я люблю новые вызовы и всегда ищу их. Один из них - выиграть как можно больше трофеев в самых разных чемпионатах" - цитирует 31-летнего немца Bild.

Напомним, что на Хедиру уже появился первый претендент из АПЛ. | http://soccernews.ru

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