Хедира и Коста близки к уходу из "Ювентуса"

Туринский "Ювентус", скорее всего, расстанется с полузащитником Сами Хедирой и вингером Дугласом Костой.

По информации журналиста Фабрицио Романо, немец близок к расторжению контракта со "старой синьорой". Ожидается, что стороны официально оформят прекращение сотрудничества на следующей неделе. По бразильцу клуб ждёт предложений, однако пока таковых нет.

33-летний Хедира выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 145 матчей, забил 21 мяч и сделал 13 ассистов.

30-летний Коста защищает цвета "бьянконери" с 2017 года, провёл 102 игры, в которых отличился 10 голами и 21 результативной передачей.

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