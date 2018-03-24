Хедира избежал серьёзной травмы

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Хедира избежал серьёзной травмы

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Германии Сами Хедира прокомментировал свою травму, полученную в товарищеском матче против Испании.

"Не переживайте по поводу моей замены. Это просто мера предосторожности. Сейчас всё в порядке" - написал немецкий хавбек в своём инстаграме.

В этом сезоне 30-летний Хедира сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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