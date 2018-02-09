Хедира: "Кейн – совершенный нападающий"

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Хедира: "Кейн – совершенный нападающий"Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира считает, что форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн ничем не уступает звездам мирового футбола Гонсало Игуаину и Роберту Левандовски.

"Я смотрел матчи "Тоттенхэма" против "Ливерпуля" и "Арсенала". "Шпоры" очень сильны, потому что у них хорошая защита, полузащита, футболисты мирового класса и действительно хороший тренер. Они неопытны, и это может стать преимуществом для нас, но нельзя расслабляться, потому что, на мой взгляд, "Тоттенхэм" – одна из лучших команд в Европе.

Для меня Харри Кейн – совершенный нападающий, как Роберт Левандовски или Гонсало Игуаин. Он мощный, умный, быстрый, отлично играет головой и обеими ногами. Умеет забивать одним касанием", - сказал он.

Читайте: Хедира отказался сыграть за сборную Туниса на ЧМ-2018 | http://soccernews.ru

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