Хедира "клонировал" себя, чтобы отпраздновать день рождения

Немецкий полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира нашел оригинальный способ пригласить гостей на свой день рождения, который он отметил во время карантина, введенного из-за пандемии китайского коронавируса.

"Сегодня вышла отличная вечеринка по случаю дня рождения", - написал футболист в своем Instagram и прикрепил фотографию, на которой "клонировал" себя шесть раз.

33-летний Хедира провел за "Ювентус" 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Серхио Рамос запустил новый челлендж. | http://soccernews.ru