Хедира может вернуться в Бундеслигу
Берлинская "Герта" проявляет интерес к немецкому полузащитнику туринского "Ювентуса" Сами Хедире, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter.
По сведениям источника, "Герта" предложила футболисту двухлетний контракт. Сделка может быть завершена до закрытия зимнего трансферного окна. Хедира ранее уже играл в Бундеслиге за "Штутгарт".
В нынешнем сезоне 33-летний Хедира не провел за "Ювентус" ни одного матча. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: В Хедире заинтересованы клубы из России и Турции. | http://soccernews.ru
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