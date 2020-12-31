Хедира: "Выступать в АПЛ - как вишенка на торте"

Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира заявил, что рассмотрел бы возможность перебраться играть в АПЛ.

"Я выступал в разных чемпионатах, но Английская Премьер Лига пока не входит в их число. Играть там, было бы приятным продолжение карьеры, вишенкой на торте. В Англии мало пауз в игре, множество контратак и прессинга. Мне такой стиль по душе. Дополнительные тренировки с тренерами по фитнесу, которые я проводил, подготовили меня к стилю АПЛ.