Хедира: "Выступать в АПЛ - как вишенка на торте"

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Хедира: "Выступать в АПЛ - как вишенка на торте"Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира заявил, что рассмотрел бы возможность перебраться играть в АПЛ.

"Я выступал в разных чемпионатах, но Английская Премьер Лига пока не входит в их число. Играть там, было бы приятным продолжение карьеры, вишенкой на торте. В Англии мало пауз в игре, множество контратак и прессинга. Мне такой стиль по душе. Дополнительные тренировки с тренерами по фитнесу, которые я проводил, подготовили меня к стилю АПЛ.

Я хочу и дальше играть в футбол, так посему бы не продолжить делать это в Англии?", — сказал Хедира The Athletic.

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