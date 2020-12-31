Хедира: "Выступать в АПЛ - как вишенка на торте"
Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира заявил, что рассмотрел бы возможность перебраться играть в АПЛ.
"Я выступал в разных чемпионатах, но Английская Премьер Лига пока не входит в их число. Играть там, было бы приятным продолжение карьеры, вишенкой на торте. В Англии мало пауз в игре, множество контратак и прессинга. Мне такой стиль по душе. Дополнительные тренировки с тренерами по фитнесу, которые я проводил, подготовили меня к стилю АПЛ.
Я хочу и дальше играть в футбол, так посему бы не продолжить делать это в Англии?", — сказал Хедира The Athletic.
Читать также: "Эвертон" хочет подписать Сами Хедиру | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Soccernews.ru поздравляет вас с Новым Годом!
-
Главные новости дня: 31 декабря
-
Хедира: "Выступать в АПЛ - как вишенка на торте"
-
"Манчестер Юнайтед" дал комментарий по поводу дисквалификации Кавани
-
Сборная России выпустила новогодний выпуск "Наши парни"
-
Сульшер: "Футболисты должны гордиться правом надеть футболку "Манчестер Юнайтед""
-
1
Райола: "Если "Барса" хочет Холанда, то пусть их новый президент звонит мне"
-
Эдинсон Кавани дисквалифицирован на 3 матча
-
Стефано Пиоли рассказал о планах "Милана"
-
"Атлетик" минимально уступил "Реалу Сосьедад"
-
Бруну Фернандеш назвал игроков, которых считает примером для подражания
-
Александр Мостовой: "Тедеско хитрый. Не удивлюсь, если его уход просто пиар"
-
1
Marca назвала лучших игроков года. Месси только 10-й
-
Комментатору Геничу стало плохо прямо во время матча
-
Прокуратура Бразилии расследует "вечеринку Неймара"
-
Оздоев повел итоги года и назвал цели "Зенита"
-
"Бернли" из АПЛ приобрели американские инвесторы
-
"Челси" планирует подписать Санчо
-
"Манчестер Юнайтед" поздравил Фергюсона с 79-летием
-
"Сочи" хочет подписать Кокорина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18