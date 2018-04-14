Хедира: "Мы показали Европе, что являемся одной из лучших команд"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира прокомментировал вылет команды из Лиги Чемпионов.

В четвертьфинале турнира туринский клуб уступил "Реалу".

"Отыграться на "Сантьяго Бернабеу" было практически невозможно, но за 90 минут мы сделали это. Конечно, больно и тяжело, что так получилось, но плакать и оправдываться мы не станем. Мы показали Европе, что являемся одной из лучших команд на сегодняшний день", - отметил он.

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