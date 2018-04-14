Хедира: "Мы показали Европе, что являемся одной из лучших команд"

Теги сами хедираювентусреал мадрид

Хедира: "Мы показали Европе, что являемся одной из лучших команд"Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира прокомментировал вылет команды из Лиги Чемпионов.

В четвертьфинале турнира туринский клуб уступил "Реалу".

"Отыграться на "Сантьяго Бернабеу" было практически невозможно, но за 90 минут мы сделали это. Конечно, больно и тяжело, что так получилось, но плакать и оправдываться мы не станем. Мы показали Европе, что являемся одной из лучших команд на сегодняшний день", - отметил он.

Читайте: "Ливерпуль" встретится с "Борнмутом" на "Энфилде" | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов