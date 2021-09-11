Хедира назвал лучшего футболиста из тех, с кем он играл

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдусами хедирагерта

Хедира назвал лучшего футболиста из тех, с кем он играл
Полузащитник "Герты" Сами Хедира заявил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду является лучшим футболистом из всех, с кем он когда-либо играл.

"Роналду является лучшим футболистом из тех, с кем я играл. Он обладает большом эго, он не лучшим образом играет в защите, порой вообще не отрабатывает в обороне. Но посмотрите, сколько трофеев он выиграл. Иногда лучше обороняться вдевятером в обмен на голы Роналду", – приводит слова Хедиры Football Italia.

Напомним, что Хедира и Роналду ранее вместе выступали за мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Не пропустите: Роналду опубликовал яркое фото с домашнего стадиона "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, я игруля ещё тот. В Ювентусе все хорошо знают )))))))))))

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