Хедира не нужен "Зениту"

Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира не продолжит карьеру в "Зените".

Как сообщает Metaratings, 33-летний футболист не входит в сферу интересов действующего чемпиона России.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" хочет досрочно разорвать контракт с Хедирой.

Хедира перебрался в "Юве" в 2015 году. За это время он провел 145 игр, 21 гол и отдал 13 ассистов.

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