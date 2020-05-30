Хедира не собирается уходить из "Ювентуса"

Хавбек туринского "Ювентуса" Сами Хедира признался, что рассчитывает остаться в нынешней команде.

"Мой контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Прекрасно себя чувствую в Италии. Я выступаю за очень сильную команду, и всё ещё хочу выигрывать много трофеев. Чувствую больше уверенности, поэтому не вижу причин менять команду. Я очень счастлив в "Ювентусе" и Турине", - приводит слова немца beIN Sports.

В апреле футболисту исполнилось 33 года. Его рыночная стоимость оценивается в 5,5 миллионов евро.

Хедира выступает за "старую синьору" с 2015 года, сыграл 144 матча, забил 21 гол и сделал 13 ассистов.

Не пропустите: "Ювентус" утратил интерес к хавбеку "Барселоны" Артуру. | http://soccernews.ru