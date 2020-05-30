Хедира не собирается уходить из "Ювентуса"
Хавбек туринского "Ювентуса" Сами Хедира признался, что рассчитывает остаться в нынешней команде.
"Мой контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Прекрасно себя чувствую в Италии. Я выступаю за очень сильную команду, и всё ещё хочу выигрывать много трофеев. Чувствую больше уверенности, поэтому не вижу причин менять команду. Я очень счастлив в "Ювентусе" и Турине", - приводит слова немца beIN Sports.
В апреле футболисту исполнилось 33 года. Его рыночная стоимость оценивается в 5,5 миллионов евро.
Хедира выступает за "старую синьору" с 2015 года, сыграл 144 матча, забил 21 гол и сделал 13 ассистов.
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|Болонья
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|25
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