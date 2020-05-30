Хедира не собирается уходить из "Ювентуса"

Теги ювентуссами хедира

Хедира не собирается уходить из "Ювентуса"

Хавбек туринского "Ювентуса" Сами Хедира признался, что рассчитывает остаться в нынешней команде.

"Мой контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Прекрасно себя чувствую в Италии. Я выступаю за очень сильную команду, и всё ещё хочу выигрывать много трофеев. Чувствую больше уверенности, поэтому не вижу причин менять команду. Я очень счастлив в "Ювентусе" и Турине", - приводит слова немца beIN Sports.

В апреле футболисту исполнилось 33 года. Его рыночная стоимость оценивается в 5,5 миллионов евро.

Хедира выступает за "старую синьору" с 2015 года, сыграл 144 матча, забил 21 гол и сделал 13 ассистов.

Не пропустите: "Ювентус" утратил интерес к хавбеку "Барселоны" Артуру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Один из игроков "Локомотива" тренируется на даче у Сёмина

Один из игроков "Локомотива" тренируется на даче у Сёмина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов