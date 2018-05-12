Хедира определился со своим будущим

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Хедира определился со своим будущим

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира определился со своим будущим, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 31-летний немец решил покинуть туринский клуб ближайшим летом и попробовать свои силы в АПЛ.

Отмечается, что "Ювентус" готов отпустить Хедиру, у которого в 2019 году истекает контракт. Главным претендентом на опытного хавбека считается "Ливерпуль".

Не пропустите: Хедира хочет поиграть в АПЛ. | http://soccernews.ru

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