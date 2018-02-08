Хедира отказался сыграть за сборную Туниса на ЧМ-2018

Полузащитник "Аугсбурга" Рани Хедира отказался сыграть за сборную Туниса на Чемпионате Мира 2018 года.

"Я отклонил предложение Федерации футбола Туниса представлять их сборную на ЧМ-2018. Я горжусь, что они рассматривали мою кандидатуру, но я родился в Германии и говорю только по-немецки. Это стало определяющим фактором" - приводит слова хавбека официальный твиттер "фуггеров".

Напомним, что Рани Хедира является братом Сами Хедиры, выступающего за "Ювентус". Отцом обоих футболистов является тунисец, однако Сами с 2009 года выступает за сборную Германии, в то время как Рани за "Бундестим" не заигран.

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