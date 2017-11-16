Хедира поддержал Буффона

Полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира высказал слова поддержки своему партнёру по команде Джанлуиджи Буффону.

"Не могу сказать, что я рад непопаданию Италии на ЧМ-2018. Было больно видеть плачущего Буффона. Он великий спортсмен и настоящая легенда. Мне жаль моих итальянских партнёров по "Ювентусу" и всю сборную Италии. Это настоящая катастрофа. Они сказали, что вернутся сильнее, чем были. Я уверен, что так и будет. Я послал сообщение Буффону, но думаю, что словами тут не поможешь. Он не выигрывал только Лигу Чемпионов, мы поможем ему сделать это" - цитирует Хедиру Football Italia.

Напомним, что Буффон трижды играл в финалах Лиги Чемпионов, однако ни разу не поднимал "ушастого" над головой.

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