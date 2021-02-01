Хедира подписал контракт с "Гертой"

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Хедира подписал контракт с "Гертой"Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира перешел в "Герту". 

33-летнего немец подписал контракт на 2,5 года и будет выступать за берлинский клуб под 28-м номером.

Хедира уже выступал в Бундеслиге за "Штутгарт". После этого перебрался в "Реал", где отыграл 5 лет и продолжил карьеру в "Ювентусе". За туринский клуб полузащитник играл на протяжении 5.5 лет.

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