Хедира подписал контракт с "Гертой"
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира перешел в "Герту".
33-летнего немец подписал контракт на 2,5 года и будет выступать за берлинский клуб под 28-м номером.
Hey @SamiKhedira! ✌️ Herzlich willkommen in der Hauptstadt! Alles zum Wechsel gibt's hier: https://t.co/RZ5PwCPTuX ⬅️#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/YVeCHg0rla— Hertha BSC (@HerthaBSC) February 1, 2021
Хедира уже выступал в Бундеслиге за "Штутгарт". После этого перебрался в "Реал", где отыграл 5 лет и продолжил карьеру в "Ювентусе". За туринский клуб полузащитник играл на протяжении 5.5 лет.
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"Реал" обвиняет "Барселону" в нарушении правил ФФП из-за Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20