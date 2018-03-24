Хедира получил травму

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Германии Сами Хедира травмировался во время товарищеского матча против национальной команды Испании.

Хавбек "бьянконери" получил повреждение в борьбе с Тьяго Алькантарой и был заменён на 53-й минуте встречи. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне 30-летний Хедира сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru