Хедира получил травму

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Хедира получил травму

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Германии Сами Хедира травмировался во время товарищеского матча против национальной команды Испании.

Хавбек "бьянконери" получил повреждение в борьбе с Тьяго Алькантарой и был заменён на 53-й минуте встречи. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне 30-летний Хедира сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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