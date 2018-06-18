Полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира принял решение по своему будущему, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, 31-летний хавбек решил остаться на "Альянц Стэдиум" и продлить контракт со "старой синьорой".

В завершившемся сезоне Хедира забил 9 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" готовит новое предложение по Головину. | soccernews.ru