Хедира принял решение по своему будущему

Теги ювентуссами хедира

Хедира принял решение по своему будущемуПолузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира принял решение по своему будущему, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, 31-летний хавбек решил остаться на "Альянц Стэдиум" и продлить контракт со "старой синьорой".

В завершившемся сезоне Хедира забил 9 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" готовит новое предложение по Головину. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов