Хедира пропустит остаток нынешнего сезона

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Хедира пропустит остаток нынешнего сезона
Немецкий полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира больше не выйдет на поле в этом сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перенес операцию на правом колене. Ему была сделана артроскопия коленного сустава. Ожидается, что хавбек вернется в строй к началу следующего сезона.

В нынешнем сезоне 32-летний Хедира провел за "Ювентус" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с итальянским клубом действителен до лета 2021 года.

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